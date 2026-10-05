Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Rentable Commerce Bancshares-Investition? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commerce Bancshares-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Commerce Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,35 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 177,455 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 9 809,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,28 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 1,90 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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