NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Commerce Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Commerce Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,712 Commerce Bancshares-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 903,11 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 27.02.2026 auf 50,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,69 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at