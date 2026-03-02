Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Commerce Bancshares-Einstieg? 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Commerce Bancshares-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Commerce Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Commerce Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,712 Commerce Bancshares-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 903,11 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 27.02.2026 auf 50,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,69 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.

mehr Nachrichten