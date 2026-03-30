NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,34 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 198,666 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 549,86 USD wert. Mit einer Performance von -4,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at