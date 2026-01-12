NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Commerce Bancshares-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,766 Commerce Bancshares-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,11 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 09.01.2026 auf 53,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,89 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 8,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

