NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commerce Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Commerce Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,146 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 817,50 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 20.03.2026 auf 47,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,25 Prozent.

Commerce Bancshares war somit zuletzt am Markt 7,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at