Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Lukrative Commerce Bancshares-Investition?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Commerce Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,375 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 52,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 531,42 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 531,42 USD, was einer negativen Performance von 14,69 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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