NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,53 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 283,286 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 487,25 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 28.05.2026 auf 5,25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,73 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 191,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at