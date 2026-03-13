Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Lohnendes Commercial Vehicle Group-Investment?
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.03.2025 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6 578,947 Commercial Vehicle Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 328,95 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 12.03.2026 auf 2,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,29 Prozent gesteigert.
Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 85,42 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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