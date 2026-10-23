NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Commercial Vehicle Group-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 609,756 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 2,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 682,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,29 Prozent vermehrt.

Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 116,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at