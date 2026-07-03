NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,98 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50,505 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 222,22 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 02.07.2026 auf 4,40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 122,22 Prozent.

Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 176,88 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at