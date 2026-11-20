Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Commercial Vehicle Group-Papier an diesem Tag 1,55 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 451,613 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 483,87 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 19.11.2026 auf 3,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 114,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Commercial Vehicle Group einen Börsenwert von 139,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at