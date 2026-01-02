Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Commercial Vehicle Group-Investition
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,607 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 31.12.2025 166,47 USD wert, da der Schlussstand 1,44 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -83,35 Prozent.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 52,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,27
|6,72%
