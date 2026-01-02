NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Commercial Vehicle Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,607 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 31.12.2025 166,47 USD wert, da der Schlussstand 1,44 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -83,35 Prozent.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 52,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at