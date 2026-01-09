NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Commercial Vehicle Group-Aktien gewesen.

Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 2,42 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 132,231 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 942,15 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 08.01.2026 auf 1,68 USD belief. Damit wäre die Investition 30,58 Prozent weniger wert.

Am Markt war Commercial Vehicle Group jüngst 59,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at