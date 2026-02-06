Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Frühe Anlage
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commercial Vehicle Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 2,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,168 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,49 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 05.02.2026 auf 1,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,51 Prozent gesunken.
Commercial Vehicle Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
