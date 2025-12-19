NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,15 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,512 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 71,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,84 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 54,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at