Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Commercial Vehicle Group-Investment im Blick
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13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Commercial Vehicle Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 4,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210,526 Commercial Vehicle Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 726,32 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 12.11.2026 auf 3,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,37 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 135,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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