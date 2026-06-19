Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Langfristige Performance
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.06.2021 wurde das Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Commercial Vehicle Group-Papier 10,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,678 Commercial Vehicle Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 4,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 448,56 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 448,56 USD entspricht einer negativen Performance von 55,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Commercial Vehicle Group bezifferte sich zuletzt auf 193,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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