Commercial Vehicle Group Aktie

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WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Lohnende Commercial Vehicle Group-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,086 Commercial Vehicle Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,25 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 05.11.2026 auf 3,27 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 63,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Commercial Vehicle Group eine Marktkapitalisierung von 138,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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