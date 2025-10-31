NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag bei 5,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 984,127 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (1,51 USD), wäre das Investment nun 2 996,03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -70,04 Prozent.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 55,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at