NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 126,126 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 281,53 USD wert. Mit einer Performance von -47,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich jüngst auf 187,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at