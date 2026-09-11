Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Profitable Commercial Vehicle Group-Anlage?
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 9,02 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 110,865 Commercial Vehicle Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 342,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,09 USD belief. Damit wäre die Investition um 65,74 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Commercial Vehicle Group einen Börsenwert von 123,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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