NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
28.11.2025 16:04:15
Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,41 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,601 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Aktien wären am 26.11.2025 26,83 USD wert, da der Schlussstand 1,72 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 73,17 Prozent.
Commercial Vehicle Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,18 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
