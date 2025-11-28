Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Commercial Vehicle Group-Einstieg? 28.11.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,41 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,601 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Aktien wären am 26.11.2025 26,83 USD wert, da der Schlussstand 1,72 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 73,17 Prozent.

Commercial Vehicle Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,18 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.mehr Nachrichten