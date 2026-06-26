NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 5,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 845,018 Commercial Vehicle Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 745,39 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 25.06.2026 auf 4,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,55 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 169,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at