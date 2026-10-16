Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Profitable Commercial Vehicle Group-Investition?
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,46 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,315 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Aktien wären am 15.10.2026 51,47 USD wert, da der Schlussstand 2,81 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 48,53 Prozent verkleinert.
Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 113,23 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.
Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commercial Vehicle Group Inc.
|2,54
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.