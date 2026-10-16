NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,46 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,315 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Aktien wären am 15.10.2026 51,47 USD wert, da der Schlussstand 2,81 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 48,53 Prozent verkleinert.

Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 113,23 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at