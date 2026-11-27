Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,504 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,22 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 25.11.2026 auf 3,11 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,78 Prozent verringert.

Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 125,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at