Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Rentable Commercial Vehicle Group-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Commercial Vehicle Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commercial Vehicle Group-Anteile an diesem Tag 9,98 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 002,004 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 647,29 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 06.08.2026 auf 3,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,53 Prozent verringert.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 154,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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