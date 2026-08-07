Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Rentable Commercial Vehicle Group-Anlage?
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commercial Vehicle Group-Anteile an diesem Tag 9,98 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 002,004 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 647,29 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 06.08.2026 auf 3,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,53 Prozent verringert.
Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 154,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.
Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commercial Vehicle Group Inc.
|3,08
|-2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.