NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Compugen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,719 Compugen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Compugen-Aktie auf 2,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,47 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 189,47 USD, was einer positiven Performance von 89,47 Prozent entspricht.

Am Markt war Compugen jüngst 197,56 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at