Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Compugen-Performance im Blick 22.09.2026 10:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compugen-Papier bei 0,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 102,020 Compugen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 248,42 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 21.09.2026 auf 2,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 148,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 235,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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