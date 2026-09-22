Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Performance im Blick
|
22.09.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compugen-Papier bei 0,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 102,020 Compugen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 248,42 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 21.09.2026 auf 2,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 148,42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 235,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
Analysen zu Compugen Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compugen Ltd.
|2,44
|-2,21%