Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Compugen-Investition im Blick 26.05.2026 10:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Compugen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.05.2025 wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Compugen-Aktie bei 1,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 689,655 Compugen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 2,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 931,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93,10 Prozent erhöht.

Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 264,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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