Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Langfristige Anlage
|
18.08.2026 10:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Compugen-Aktie bei 1,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 645,161 Compugen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Compugen-Anteile wären am 17.08.2026 1 516,13 USD wert, da der Schlussstand 2,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,61 Prozent gesteigert.
Compugen war somit zuletzt am Markt 227,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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