NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Compugen-Aktie an diesem Tag 5,82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 171,821 Compugen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (2,09 USD), wäre die Investition nun 359,11 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64,09 Prozent verringert.

Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,26 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at