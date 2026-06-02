NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Compugen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 1,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, hätte er nun 9 523,810 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Compugen-Aktie auf 2,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 428,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134,29 Prozent angezogen.

Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 248,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at