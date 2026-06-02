Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Rentables Compugen-Investment?
|
02.06.2026 10:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 1,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, hätte er nun 9 523,810 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Compugen-Aktie auf 2,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 428,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134,29 Prozent angezogen.
Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 248,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
|
02.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags im Plus (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
26.05.26