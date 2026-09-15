NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7 246,377 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 17 971,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,71 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Compugen belief sich zuletzt auf 234,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at