Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Performance im Blick
|
20.01.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Compugen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 13,26 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 75,415 Compugen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,98 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 16.01.2026 auf 2,36 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 82,20 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 221,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
|
10:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Plus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26