NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Compugen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 13,26 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 75,415 Compugen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,98 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 16.01.2026 auf 2,36 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 82,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 221,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at