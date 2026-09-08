Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Compugen-Performance 08.09.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Compugen-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Compugen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 139,665 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 361,73 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 04.09.2026 auf 2,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 245,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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