NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 2 207,506 Compugen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (2,03 USD), wäre das Investment nun 4 481,24 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,19 Prozent.

Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 195,27 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at