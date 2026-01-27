Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Investment
|
27.01.2026 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 2 207,506 Compugen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (2,03 USD), wäre das Investment nun 4 481,24 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,19 Prozent.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 195,27 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
