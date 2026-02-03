Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Investment
|
03.02.2026 10:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor einem Jahr angefallen
Die Compugen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,478 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 78,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,30 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Compugen bezifferte sich zuletzt auf 172,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
