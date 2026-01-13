NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Computer Programs and Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2025 wurde das Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Computer Programs and Systems-Aktie an diesem Tag bei 21,08 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investierten, hätten nun 474,383 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers auf 21,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 360,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,61 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Computer Programs and Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 322,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at