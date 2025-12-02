Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Lukrative Computer Programs and Systems-Anlage?
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Computer Programs and Systems-Papier an diesem Tag bei 27,99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hat, hat nun 3,573 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,03 USD, da sich der Wert einer Computer Programs and Systems-Aktie am 01.12.2025 auf 22,40 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 19,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Computer Programs and Systems bezifferte sich zuletzt auf 329,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
