NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Computer Programs and Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Computer Programs and Systems-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 31,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Computer Programs and Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,980 Computer Programs and Systems-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 623,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,50 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 623,60 USD, was einer negativen Performance von 37,64 Prozent entspricht.

Computer Programs and Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 292,01 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at