NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Comtech Telecommunications-Anteile bei 2,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 759,398 Comtech Telecommunications-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 766,92 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 15.01.2026 auf 5,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 172,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at