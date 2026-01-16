Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Lohnender Comtech Telecommunications-Einstieg?
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Comtech Telecommunications-Anteile bei 2,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 759,398 Comtech Telecommunications-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 766,92 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 15.01.2026 auf 5,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,67 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 172,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.
Analysen zu Comtech Telecommunications Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Comtech Telecommunications Corp.
|5,10
|3,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.