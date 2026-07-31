NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comtech Telecommunications-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Comtech Telecommunications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 2,17 USD. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,083 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie auf 1,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,34 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,66 Prozent verringert.

Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at