Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Profitabler Comtech Telecommunications-Einstieg?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Comtech Telecommunications-Papier bei 10,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,116 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 4,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,46 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,54 Prozent.
Jüngst verzeichnete Comtech Telecommunications eine Marktkapitalisierung von 112,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.
Analysen zu Comtech Telecommunications Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comtech Telecommunications Corp.
|3,48
|4,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.