Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Profitabler Comtech Telecommunications-Einstieg? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comtech Telecommunications-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Comtech Telecommunications-Papier bei 10,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,116 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 4,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,46 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Comtech Telecommunications eine Marktkapitalisierung von 112,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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