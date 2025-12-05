Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Investmentbeispiel
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,95 USD wert. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,277 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,36 USD wert. Damit wäre die Investition 82,64 Prozent weniger wert.
Der Comtech Telecommunications-Wert an der Börse wurde auf 95,88 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Comtech Telecommunications Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comtech Telecommunications Corp.
|2,80
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.