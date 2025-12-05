Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

Comtech Telecommunications-Investmentbeispiel 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,95 USD wert. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,277 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,36 USD wert. Damit wäre die Investition 82,64 Prozent weniger wert.

Der Comtech Telecommunications-Wert an der Börse wurde auf 95,88 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Comtech Telecommunications Corp. 2,80 1,45% Comtech Telecommunications Corp.

