NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Comtech Telecommunications eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 24,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comtech Telecommunications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,018 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 1,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5,87 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 94,13 Prozent.

Comtech Telecommunications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at