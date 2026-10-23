Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Langfristige Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Comtech Telecommunications-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,949 Comtech Telecommunications-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,98 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 22.10.2026 auf 1,22 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 61,02 Prozent.
Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 37,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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