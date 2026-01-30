Comtech Telecommunications Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comtech Telecommunications-Aktie 21,34 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investierten, hätten nun 46,860 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 5,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,38 USD wert. Damit wäre die Investition um 72,96 Prozent gesunken.
Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
