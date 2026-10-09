NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comtech Telecommunications-Aktie Investoren gebracht.

Das Comtech Telecommunications-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 22,79 USD. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,879 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,78 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 08.10.2026 auf 1,18 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 94,82 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 37,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at