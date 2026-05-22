NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Comtech Telecommunications-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Comtech Telecommunications-Anteile bei 23,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 428,633 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 4,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 804,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,95 Prozent verringert.

Insgesamt war Comtech Telecommunications zuletzt 108,46 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at