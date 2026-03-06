NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Comtech Telecommunications-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,634 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 24,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,31 USD belief. Mit einer Performance von -75,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 158,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at